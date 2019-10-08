Екатеринбург, 8 октября 2019, 09:26 — REGNUM В Екатеринбурге судебные приставы арестовали дорогостоящее имущество предпринимателя из-за его долгов в размере более полумиллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.
Бизнесмен задолжал сельскохозяйственной организации 270 тыс. рублей и ещё 260 тыс. рублей директору этой компании. По данному хозяйственному спору было вынесено судебное постановление, которое должник не исполнил.
В результате приставы-исполнители арестовали принадлежащий бизнесмену внедорожник «Тойота», а также швейцарские часы марки «Audemars Piguet». Более того должнику ограничено право выезда за рубеж.
В пресс-службе регионального УФССП отметили, что если долг не будет погашен, то имущество будет выставлено на торги.
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