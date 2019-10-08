Посёлок Новоорск, Оренбургская область, , 09:17 — REGNUM В Новоорском районе Оренбургской области пожилой мужчина стал жертвой пожара, который произошел во время сенокоса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, днем 6 октября мужчина занимался заготовкой сена возле села Можаровка. Произошло возгорание сухой травы, огонь перекинулся на одежду косаря. Его приятель смог быстро потушить горевшие вещи.

Однако мужчина получил сильные ожоги и был госпитализирован. Врачи оказались бессильны. В больнице Орска пенсионер скончался.

В настоящее время причина получения смертельной термотравмы устанавливается.