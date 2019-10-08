Абакан, , 09:05 — REGNUM За прошедшую неделю (30 сентября — 6 октября) в Хакасии ликвидировали 45 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пожар zdenet

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Ширинском районе — девять. В столице Хакасии — городе Абакане — за этот период произошло восемь пожаров, в Саяногорске семь, в Аскизском районе — шесть.

Всего с начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 1885 пожаров. Погибли 37 человек, 26 получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Хакасии потушили 215 палов травы и 208 степных пожаров.

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