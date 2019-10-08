Братск, Иркутская область, , 09:04 — REGNUM В Братске (Иркутская область) зарегистрирован факт массового пищевого отравления. Как поясняет сегодня, 8 октября, региональное управление Роспотребнадзора, речь идёт о 12 случаях заболевания острой кишечной инфекцией после после приёма пищи в кафе-закусочной, расположенной на ул. Кирова 18.

Судя по справочникам, там находится точка общепита, в которой реализуют шаурму.

По данным надзорных органов, оперативно организованная проверка уже выявила там нарушения, деятельность кафе-закусочной временно приостановлена. На продукцию наложен арест.