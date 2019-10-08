Уфа, , 09:11 — REGNUM Расследование уголовного дела по факту травмирования ребенка на детской площадке завершено в Уфе. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ Башкирии.

По словам следователей, в августе прошлого года девочка 8-ми лет, качалась на качелях «Качалка-балансир» во дворе дома по ул. Дагестанская. Качели ударились о землю, и ребенок получил компрессионный перелом позвоночника.

Эксперты провели исследование оборудования на детской площадке и установили, что индивидуальный предприниматель, который монтировал данный игровой комплекс, осуществил монтаж качелей с нарушением требований ГОСТ. Он не сверился с инструкцией в ходе сборки оборудования и неправильно установил некоторые детали, что привело к асимметрии. В результате у качелей не было достаточных амортизационных свойств. Это и привело к травмированию ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Отмечается, что в ходе следствия мужчина признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.