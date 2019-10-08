Екатеринбург, 8 октября 2019, 08:54 — REGNUM В Екатеринбурге по факту пожара в коллективном саду «Огнеупорщик-Северный» проводится проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в коллективном саду в пригороде Екатеринбурга произошло вечером 7 октября. На площади 100 квадратных метров горел жилой дом и несколько хозяйственных построек. По одной из версий причиной пожара мог стать поджог.
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