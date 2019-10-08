Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM В Екатеринбурге по факту пожара в коллективном саду «Огнеупорщик-Северный» проводится проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

«По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции, был проведен осмотр места происшествия. Выводы о причинах ЧП будут известны после проведения соответствующей пожарно-технической экспертизы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение», — сообщили в отделении полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в коллективном саду в пригороде Екатеринбурга произошло вечером 7 октября. На площади 100 квадратных метров горел жилой дом и несколько хозяйственных построек. По одной из версий причиной пожара мог стать поджог.

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