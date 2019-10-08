Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:57 — REGNUM Массовый мор рыбы в Черноисточинском водохранилище у Нижнего Тагила мог возникнуть из-за нерешённой проблемы с водорослями. Об этом заявил общественник Андрей Волегов у себя в Facebook.

По словам активиста, сине-зелёные водоросли в пруду вновь зацвели и загнили.

Волегов напомнил, что водоём является источником холодной воды для ряда районов города. Активист выразил надежду, что очистные сооружения не пропустят выделяемый при гниении запах в водопроводную воду нижнетагильчан.

Напомним, ранее стало известно о массовом море рыбы в Черноисточинском водохранилище. Происшествие заметили общественники из движения «Тагил за перемены».

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