Фрейбург, , 08:36 — REGNUM Легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Хухуди, расположенном около города Фрейбург. Борт упал между двумя домами, повредив оба и протаранив гараж. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации полиции, инцидент произошел вечером 6 октября на северо-западе ЮАР. В результате крушения погиб 30-летний пилот самолета, а пассажир получил серьезные ранения.

В настоящее время пострадавший находится в больнице Хухуди, расположенной в 400 км от экономической столицы страны Йоханнесбурга.

Представитель полиции заявил, что в настоящее время проводится расследование по факту непредумышленного убийства или самоубийства.

Причина крушения до сих пор не ясна.