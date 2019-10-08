Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:43 — REGNUM В Черноисточинском водохранилище у Нижнего Тагила (Свердловской области) начался массовый мор рыбы. Об этом сообщили в движении «Тагил за перемены» на YouTube.

В своём видеоролике активисты показывают мёртвую рыбу из пруда. В частности, показан мёртвый пескарь в 11 кг.

По мнению общественников, свердловское министерство природы и мэрия города «сливает» программу реабилитации водохранилища. На последнее заседание комиссии по реабилитации власти даже не пригласили активистов, посетовали в движении.

Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, когда будет очищено Черноисточинское водохранилище. Необходимо подготовить адекватную документацию по водной концессии, сказал глава региона.

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