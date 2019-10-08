Уфа, 8 октября 2019, 08:32 — REGNUM Две «умные» остановки разрушили хулиганы в Уфе. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба городской администрации.
Повреждены остановочные комплексы на улице Ленина, 26 и 50.
По словам чиновников, на остановках вандалы разбили стекла и причинили значительный ущерб имуществу города. Уже подано заявление в органы правопорядка о привлечении виновных к ответственности.
Отмечается, что «умные» остановки оборудованы зоной бесплатного доступа в интернет, портами для зарядки гаджетов, освещением, электронным табло прибытия общественного транспорта и пр.
Напомним, что всего в Уфе планируется установить 106 «умных» остановок, из них 35 уже действуют.