Уфа, , 08:32 — REGNUM Две «умные» остановки разрушили хулиганы в Уфе. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Повреждены остановочные комплексы на улице Ленина, 26 и 50.

По словам чиновников, на остановках вандалы разбили стекла и причинили значительный ущерб имуществу города. Уже подано заявление в органы правопорядка о привлечении виновных к ответственности.

Отмечается, что «умные» остановки оборудованы зоной бесплатного доступа в интернет, портами для зарядки гаджетов, освещением, электронным табло прибытия общественного транспорта и пр.

Напомним, что всего в Уфе планируется установить 106 «умных» остановок, из них 35 уже действуют.