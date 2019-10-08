Сулейман-Стальский район, , 08:32 — REGNUM Ученицу восьмого класса сбила машина в Сулейман-Стальском районе Дагестана. От полученных тяжких телесных повреждений 13-летняя девочка скончалась на месте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Трагедия произошла накануне, 7 октября, примерно в 18:10 в селе Карчаг. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 после того, как совершил наезд на ребенка, скрылся с места ДТП.

Однако в тот же вечер мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 34-летний житель села Зизик Сулейман-Стальского района. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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