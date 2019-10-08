Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM На окраине Екатеринбурга произошёл пожар в коллективном саду «Огнеупорщик-Северный» на Московском тракте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным спасателей, возгорание произошло вечером 7 октября. Сигнал о пожаре поступил в 21:35 по местному времени. На место выехали четыре пожарные машины. Огонь на площади 100 квадратных метров был потушен в течение получаса, а проливка конструкций завершилась в 8 октября в 03:27.

В пресс-службе уточнили, что во время пожара пострадал дом и несколько хозяйственных построек.

Отметим, что, по данным местных изданий, пожар мог возникнуть в результате поджога.