Горно-Алтайск, , 08:16 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет судоводитель, который, управляя пассажирским катером, врезался в баржу на берегу озера Телецкое. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, расследование уголовного дела завершено.

Инцидент произошёл рано утром 21 июля, когда на озере стоял туман. Подозреваемый перевозил пассажиров маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.

«Судоводитель совершил столкновение катера с аппарельной баржей-площадкой, причаленной к правому берегу озера Телецкое, расположенного в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай», — отметили в СКР.

В результате пассажиры катера получили различные травмы, в том числе тяжкий вред здоровью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Виновному может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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