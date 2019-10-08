Омск, , 08:24 — REGNUM При столкновении автомобиля Lada Granta с бетонным забором в Омске погиб один человек и шестеро пострадали, 8 октября сообщает пресс-служба УМВД РФ по Омской области.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ГИБДД примерно в 04:16 по местному времени. Предварительно установлено, что автомобиль Lada Granta, двигаясь по улице Кирова, столкнулся с бетонным забором. Водитель — мужчина 28 лет — в результате столкновения погиб на месте. Шестеро пассажиров автомобиля — мужчины от 1985 до 1999 года рождения — доставлены в медучреждения.

Детальные обстоятельства трагедии устанавливаются.

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