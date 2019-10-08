Якутск, , 08:10 — REGNUM Жители Эвено-Бытантайского района Якутии обсуждают странное поведение птиц и их гибель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации местных жителей, птицы бьются в окна, залетают в квартиры через форточки и даже дымоходы. Кроме того, стало много в округе мёртвых птиц — в одном месте находили до десяти трупов.

Ветслужба района мёртвых птиц отправила на экспертизу для выяснения причины гибели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани в августе зафиксирована массовая гибель голубей.