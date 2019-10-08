Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM В Екатеринбурге пострадавший от действий неизвестного гражданина водитель такси обратился в органы полиции с заявлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

«По данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции №1 проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Заявитель направлен на СМО для установления тяжести причиненного вреда здоровью», — уточнили в отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл днём 7 октября на перекрёстке улиц Бажова и Первомайской. Неизвестный подсел в машину такси и потребовал отвезти его. Когда водитель сообщил, что едет на вызов, гражданин брызнул в лицо таксисту из перцового газового баллончика.

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