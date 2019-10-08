Аден, Йемен, , 08:11 — REGNUM Силы безопасности Йеменской Республики во временной столице Адене обезвредили террористическую группировку, которая готовила покушения на чиновников правительства и офицеров армии, сообщает 8 октября «Синьхуа».

По информации органов безопасности Йемена, 7 октября спецслужбы страны завершили антитеррористическую операцию в центре Адена. В результате операции группировка террористов была разгромлена. По данным правоохранительных органов Йемена, члены подпольной группы запланировали и уже совершили несколько покушений на юге страны.

Источник в армии Йеменской Республики заявил, что объектами террора был избран по большей части высший командный состав интернациональной военной коалиции во главе с Саудовской Аравией, а также высокопоставленные чиновники страны. Предварительное расследование позволяет сделать вывод, что группировка связана с экстремистской организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).