Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM В Екатеринбурге надзорные органы организовали проверку по факту инцидента, в результате которого пострадал пятилетний ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл на улице Краснофлотцев. В процессе игры один из детей провалился в открытый неограждённый канализационный люк. После инцидента ребёнка госпитализировали в детскую больницу № 9, и после осмотра он вместе с матерью отправлен домой.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 7 октября возле стадиона «Калининец». После того как пятилетний мальчик упал в люк, его вытащила оттуда мать, которая вызвала скорую помощь.

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