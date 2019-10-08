Екатеринбург, , 07:34 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 74-летняя пассажирка автобуса, следовавшего по маршруту № 083. Как сообщает информационный портал Е1, пенсионерка получила травму и была доставлена в больницу.

Инцидент произошёл днём 7 октября на дороге возле дома № 165 по улице Белинского. Автобус врезался в двигавшуюся впереди машину «Хундай». По предварительным данным пожилая женщина получила черепно-мозговую травму и доставлена в больницу № 23. Также, приехавшие на место происшествия медики, осмотрели 10-летнего мальчика, но госпитализация ему не понадобилась.

Как сообщало ИА REGNUM, под Екатеринбургом 19 сентября произошло столкновение междугородного автобуса с машиной «Мерседес». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Пассажиры автобуса не пострадали.

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