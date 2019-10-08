Якутск, , 07:25 — REGNUM Молодой парень из Кобяйского района Якутии обвиняется в краже 39 матов из спорткомплекса, ущерб — 93 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«24-летний мужчина проник в здание спорткомплекса — там не было окон. Он вынес 40 штук матов, погрузил на снегоход и уехал», — рассказали в МВД республики.

Задержанный объяснил этот поступок желанием утеплить свой гараж, где хранится снегоход. При этом, часть матов, он уже успел пустить в дело — порезал и утеплил стены.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нефтеюганске судимого ранее мужчину обвиняют в краже ящика с деньгами из магазина.