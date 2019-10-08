Москва, , 07:13 — REGNUM ФБУ «Авиалесоохрана» отчиталась о выполнении в полном объеме государственного задания по проведению взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров. Как следует из официальной информации ведомства, всего с использованием взрывного метода в пожароопасном сезоне 2019 года удалось локализовать и ликвидировать 35 лесных пожаров общей площадью 22 656 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В непростых условиях лесотундровой растительности, горной местности, куда невозможно было доставить лесопожарную технику, работники парашютно-десантной пожарной службы проводили взрывные работы для прокладки минерализованных полос. Эта работа способствовала недопущению распространения стихийного огня от сложных лесных пожаров и ликвидации крупных лесных пожаров в Петровск-Забайкальском и Могочинском районах Забайкальского края, Тындинском и Скороводинском районах Амурской области, Жигаловском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах Иркутской области, Якутском, Усть-Алданском, Горном и других районах Якутии», — сказано в официальном сообщении Авиалесоохраны.

Лесные «спасатели» также подчёркивают, что тушение лесных очагов осложнялось сильной ветровой нагрузкой до 20 м/с, высокими дневными температурами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в России начались весной 2019 года, а к середине лета их общая площадь в Сибири и на Дальнем Востоке превышала пять миллионов гектаров. Дымовой шлейф тогда почувствовали жители сразу трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

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