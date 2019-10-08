Ачинск, Красноярский край, , 07:12 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подростков, угнавших автомобиль местного жителя. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в управлении Росгвардии по Красноярскому краю.

Об угоне владелец автомобиля сообщил утром 8 октября. По его словам, вечером 7 октября он припарковал машину во дворе жилого дома, а ключи оставил у родственника. Утром машины на площадке не оказалось.

Вскоре ВАЗ заметили сотрудники вневедомственной охраны. В автомобиле было четверо подростков. Они попытались скрыться во дворах, однако врезались в дерево.

Подростков (от 2002 до 2006 г. р.) задержали и передали полиции. Позже выяснилось, одной из задержанных оказалась племянница потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, у бизнесмена из Москвы в Петербурге угнали «Лексус» за 7,5 млн рублей.