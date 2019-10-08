пос. Нейво-Рудянка, , 06:59 — REGNUM В Свердловской области в отношении организации, которая разместила на своей площадке в посёлке Нейво-Рудянка ёмкости с химической жидкостью, приняты меры прокурорского реагирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении предприятия возбуждено административное производство за нарушение экологического законодательства. В частности, за несоблюдение экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ) и несоблюдение требований по охране окружающей среды при работе с промышленными отходами (ст. 8.2 КоАП РФ). Также в Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено исковое заявление о взыскании с организации 265 тыс. рублей в качестве компенсации за причинённый экологический ущерб.

Отметим, что нарушения были установлены в ходе надзорных мероприятий. На площадке предприятия были обнаружены незарегистрированные ёмкости с жидкостью для химического производства. Также установлено отсутствие внутреннего экологического контроля и отсутствие необходимой документации при работе с опасными отходами производства.