Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Об росте киберпреступности и потерь американских организаций и предприятий от хакерских атак заявили в Федеральном бюро расследований США. Обращение под заголовком «Мощные атаки вымогателей угрожают американским предприятиям и организациям» выпустила пресс-служба ведомства.

ФБР не сообщает никаких подробностей конкретных атак и не приводит статистических данных об изменении их количества, однако сообщает о том, что «атаки вымогателей становятся все более целенаправленными, изощренными и дорогостоящими, даже если общая частота атак остается неизменной».

»С начала 2018 года число широких, неизбирательных кампаний по вымогательству резко сократилось, но потери от атак вымогателей значительно возросли», — заявляют следователи со ссылкой на анализ полученных жалоб.

Злоумышленники используют три основных способа атаки: фишинговые атаки, использование протокола удаленного доступа и уязвимости в программном обеспечении компьютера.