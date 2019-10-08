Магадан, Магаданская область, , 06:55 — REGNUM В 2019 год судебные приставы Магаданской области рассмотрели более 40 жалоб на коллекторов, но таких в регионе нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В Магаданской области официально не зарегистрировано ни одного коллекторского агентства, однако жителям поступают звонки с требованиями вернуть займы. Выяснилось, что все номера, с которых поступают звонки, куплены в России и в иных государствах. Ни одно звонившее лицо в качестве коллектора не установлено», — пояснил начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан областного управления судебных приставов Александр Тюфяков.

Как сообщало ИА REGNUM, должникам могут дать месяц на погашение кредитной задолженности. Подать в суд на должника можно будет лишь в том случае, если он не погасит долг в течение 30 дней после уведомления о возможности уплатить просроченную задолженность.