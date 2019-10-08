Благовещенск, , 06:53 — REGNUM Получивший 2 года лишения свободы за оказание сопротивления сотрудникам полиции мужчина обжаловал приговор — попросил суд отменить его и направить уголовное дело на повторное рассмотрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В тоже время гособвинение обжаловало приговор, сочтя его слишком мягким. В результате судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда согласилась с доводами гособвинителя и изменила приговор, увеличив срок наказания до 6 лет и 7 месяцев, оставив без удовлетворения доводы апелляционной жалобы осужденного.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске женщина, подозреваемая в краже кошелька, ударила ножом полицейского.