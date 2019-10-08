Аддис-Абеба, , 06:35 — REGNUM Жертвами столкновений между правительственными силами и боевиками в Эфиопии стали пять человек, сообщает 7 октября Xinhua со ссылкой на сообщение государственного информагентства страны.

Как стало известно, вооруженное противостояние сил безопасности Эфиопии и неизвестных боевиков произошло на севере страны в штате Амхара. Власти сообщили о пяти убитых и четырех раненых.

Региональные религиозные деятели и старейшины собрались на совещание, целью которого является выработка действия для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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