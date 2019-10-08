Чита, , 06:24 — REGNUM Массовый выход медведей к людям в Забайкальском крае связан с увеличением численности этих хищников, недостатком пищи в тайге и наличием пищевых свалок возле населённых пунктов. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного региональным министерством природных ресурсов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На территории Забайкальского края примерно 2,5 тысячи медведей. Выдаётся квота на 150 особей, поэтому численность остаётся стабильной и растет», — поясняют чиновники.

По их словам, чаще всего косолапых можно встретить в Каларском, Кыринском, Красночикойском, Петровском, Улетовском, Акшинском и Агинском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нашествие медведей в населённые пункты Забайкальского края связывают ещё и с пожарами. Уже есть несколько пострадавших и одна погибшая. В 200 метрах от села Тэрэпхэн Хилокского района Забайкальского края 6 октября было найдено тело женщины, которая погибла, предположительно, вследствие нападения медведя.

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