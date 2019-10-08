Бамако, , 06:16 — REGNUM Официальный представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Оливье Сальгадо сообщил, что одинмиротворец МИНУСМА погиб, а четверо были ранены в результате подрыва машины патрульной автоколонны на мине, сообщает 7 октября «Синьхуа».

Нападение произошло в воскресенье, когда патрульная колонна МИНУСМА была в районе города Агуелхок на северо-востоке Мали. Имена и гражданство погибшего и раненых пока неизвестны.

Кроме того Сальгадо заявил, что ранним утром 6 октября временный лагерь миротворцев ООН в районе Мопти был атакован неизвестными боевиками. На сей раз обошлось без жертв.

В марте 2012 года в Мали произошел государственный переворот. В апреле 2013 года Совбез ООН принял резолюцию об организации МИНУСМА.