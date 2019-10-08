Бостон, США, , 06:06 — REGNUM Тела пяти человек, в том числе троих детей, были обнаружены полицейскими в жилом доме американского города Абигон, штат Массачусетс, сообщает 7 октября New York Post.

О трагедии сообщил родственник семьи, зашедший в дом утром понедельника, 7 октября, для того, чтобы помочь отвести в школу троих детей.

Среди погибших — мужчина 43 лет, 40-летная женщина, девочка 11 лет и двое разнополых 9-летних близнецов. Причиной смерти стали огнестрельные ранения.

Власти заявили, что угрозы общественной безопасности нет, поскольку речь идет, вероятно, о самоубийстве.