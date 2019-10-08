Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 05:39 — REGNUM В Свердловской области проводится доследственная проверка по факту гибели парашютиста во время тренировочного прыжка в Белоярском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошёл 7 октября во время тренировочного прыжка с вертолёта Ми-8 возле села Логиново. Мужчина 1984 года рождения получил травмы и погиб на месте происшествия.

На данный момент следователи выясняют точные обстоятельства инцидента. Проводится опрос очевидцев события и работников взлётной площадки. Также назначена экспертиза. По итогам проверки будет принято решение.