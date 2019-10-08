Чита, , 05:31 — REGNUM Легковой автомобиль «Жигули» перевернулся в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Трагедия произошла 7 октября на въезде в село Утан в Чернышевском районе Забайкалья. В результате опрокидывания погибла 23-летняя девушка, водитель автомобиля и пятеро пассажиров, среди которых было трое детей, получили травмы. По предварительным данным, 34-летний водитель «Жигулей» на момент аварии был пьян.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Самаре столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения пострадали пять человек, среди них — пятилетняя девочка.

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