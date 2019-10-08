Екатеринбург, , 05:10 — REGNUM В Екатеринбурге пятилетний ребёнок провалился в канализационный колодец неподалёку от спортивного комплекса «Калининец». Как сообщает информационный портал Е1, мальчик упал с двухметровой высоты и получил травмы.

Ребёнка вытащила его мать, которая тут же вызвала скорую помощь, и после осмотра ребёнка госпитализировали в детскую городскую больницу № 9. По предварительной информации, врачи диагностировали у малыша сотрясение мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области аналогичный инцидент произошёл в Камышлове. Тогда в открытый канализационный люк упала девочка, получив ушиб руки.

Отметим, что после инцидента состоялся суд, который обязал ответственную организацию выплатить моральный ущерб девочке и её представителям.

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