Казань, , 05:10 — REGNUM В Татарии вынесен приговор наркобанде, орудовавшей в четырёх регионах России. В её состав входили семеро человек в возрасте от 21 до 32 лет. Сроки составили от 6,5 до 12 лет колонии строгого режима. Дело рассмотрел Набережночелнинский городской суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчины проходили обвиняемыми сразу по двум статья уголовного кодекса — покушение на незаконный сбыт наркотиков и сбыт в особо крупном размере группой лиц.

Следователи уточнили, что банда действовала в Татарии, Башкирии, Волгоградской и Курской областях. В январе-августе 2017 года граждане и некое неустановленное лицо, которое в интернете представлялось псевдонимом «Диего Армандо», организовали незаконный сбыт наркотиков. Получив данные от «куратора» о месте нахождения крупной партии, фигуранты забирали его из «схрона», фасовали на разовые дозы, после чего закладывали по тайникам. На след наркосбытчиков полиция вышла в августе 2017 года, когда они и были задержаны. При обысках было обнаружено свыше 12 кг наркотиков.

Ещё одно дело рассмотрели в Лениногорске (Татария), где 3,5 года условно получил местный житель, который на своём участке выращивал коноплю. На участке полицейские обнаружили 434 куста конопли, что в сухом виде составляет около 48 кг. Также в сарае нашли почти 300 гр готового наркотика. 47-летний фигурант свою вину признал, пояснив, что выращивал и хранил для личного использования. Приговором суда он получил условный срок, вердикт пока не вступил в законную силу.