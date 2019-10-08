Петропавловск-Камчатский, , 04:37 — REGNUM Водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что авария произошла 7 октября на улице Океанской. В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован. Других подробностей происшествия не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября легковой автомобиль сбил женщину и двух детей, ехавших на велосипедах по обочине дороги. Все велосипедисты скончались на месте от полученных ранений, водитель автомобиля сбежал с места ДТП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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