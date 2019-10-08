Баку, , 04:31 — REGNUM Пожар третьей степени произошел в торговом центре «Бина» в Баку в ночь на 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Пожар Dave Hogg

Информация о пожаре поступила в 00:41 по местному времени. Первая пожарная машина прибыла на место возгорания через пять минут, а всего было задействовано более 200 человек и 40 единиц техники из состава МЧС, специальных отрядов спасения и гражданской обороны. На месте ЧП присутствовал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.

В 02:46 по местному времени пожар был ликвидирован. Сообщается о трех пострадавших, которые получили ожоги или отравления продуктами горения, когда спасали из огня свои товары.

Площадь пожара оценивается в 2−3 тыс. квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.