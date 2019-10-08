Благовещенск, , 03:58 — REGNUM Полиция Приамурья прокомментировала инцидент с доставлением в медучреждение Благовещенска двух подростков, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На юношу составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения, на законного представителя девушки составлен протокол по статье 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) им алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Полиция устанавливает других участников инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в заброшенном здании в Благовещенске прохожими была обнаружена девушка в сильнейшем алкогольном опьянении, которая до этого в компании других молодых людей употребляла алкогольные напитки.