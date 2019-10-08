Якутск, , 02:48 — REGNUM В Мегино-Кангаласском районе Якутии участковый установил факт жестокого убийства котёнка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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42-летний рецидивист из села Майя, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забил ногами до смерти котёнка.

В ходе следствия было установлено, что живодёр нанёс животному травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», сообщили в МВД по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми зоозащитники спасли котёнка, которого расстреляли два живодёра.