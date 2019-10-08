Белгород, , 01:40 — REGNUM Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом РФ по Белгородской области в связи с гибелью женщины и двух детей в ДТП 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело по признакам преступления предусмотренного п. п «а, б» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) возбуждено в отношении тридцатилетнего Александра Добренького, который, как говорится в сообщении следственного комитета, «управляя чужим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедистов» в результате чего женщина и двое детей погибли.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, вечером 7 октября на автодороге «Россошь — Старобельск — Лозная» произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль ВАЗ сбил женщину и двух детей — мальчика 12 и девочку 10 лет, — которые ехали на велосипедах по обочине дороги. Все трое скончались на месте, водитель с места ДТП бежал.

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