Бангор, США, , 00:02 — REGNUM Самолёт авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Бангора в американском штате Мэн из-за проблем с герметизацией салона. Об этом 7 октября сообщает телекомпания CNN.

Авиалайнер выполнял перелёт из города Сан-Франциско в американском штате Калифорния в Амстердам (Нидерланды). Во время полёта в салоне изменился показатель давления и произошёл выброс кислородных масок. Экипаж принял решение запросить экстренную посадку.

На борту самолёта находилось 13 членов экипажа и 197 пассажиров. Самолёт благополучно совершил посадку в аэропорту Бангора. Информации о пострадавших не поступало.

Представители авиакомпании пояснили журналистам, что все пассажиры будут размещены на ночлег в Бангоре. Утром 8 октября все пассажиры будут доставлены в аэропорт Либерти в штате Нью-Джерси, откуда они вылетят в Амстердам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о внеплановой посадке в аэропорту Воронежа самолёта, следовавшего рейсом из Сочи в аэропорт Внуково из-за смерти пассажира на борту.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажир скончался на борту самолёта, летевшего в Москву из Сочи