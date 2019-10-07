Белгород, , 23:45 — REGNUM Водитель, подозреваемый в ДТП с тремя погибшими задержан сотрудниками полиции в Белгородской области. Об этом 7 октября сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария произошла около 17:25 мск на автодороге «Россошь — Старобельск — Лозная» возле хутора Клиновый. По предварительным данным, водитель-мужчина на автомобиле ВАЗ наехал на мать с двумя детьми, мальчиком 12 и девочкой 10 лет, которые ехали на велосипедах по обочине дороги. Все трое скончались на месте, водитель с места ДТП скрылся.

Подозреваемый в смертельном ДТП был задержан в результат оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц поселка Ровеньки. Задержанный оказался местным жителем, водительского удостоверения у него не было, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Предположительно, 30-летний мужчина совершил наезд на мать с двумя детьми, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске виновника ДТП в Белгородской области, в результате которого погибли мать и двое детей 2008 и 2007 годов рождения.

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