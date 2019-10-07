Нижний Новгород, , 23:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде 7 октября обрушилась кладка здания, в котором располагается учебный корпус Нижегородского православного женского духовного училища («Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии РПЦ имени митрополита Николая Кутепова»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, обрушилась наружная стена здания с первого по третий этаж. На момент происшествия в корпусе находились трое человек, которые покинули здание самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

В Нижегородской епархии сообщили, что учебный процесс Центра подготовки церковных специалистов не нарушен, занятия организованы в соседнем корпусе. Сейчас в здании отключены коммуникации. В дальнейшем будет проведена экспертиза, которая определит перечень и стоимость восстановительных работ.

В епархии уточнили, что здание было передано в безвозмездное пользование в 2010 году. Основная часть корпуса — XIX века, пристрой — ХХ века. Пристройка к основному зданию выполнена с грубыми нарушениями.