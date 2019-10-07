Самара, , 23:30 — REGNUM Пять человек, в том числе пятилетний ребёнок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Самаре. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 18:50 (17:50 мск) на 56-м километре обводной дороги в Самаре. Столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen.

По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась водителю и двум пассажирам Chevrolet и двум пассажирам Volkswagen, среди которых пятилетняя девочка.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку причин и обстоятельств ДТП, также выясняются личности пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На месте аварии работают инспектора ДПС, обеспечивая беспрепятственный проезд другим участникам дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и пятерых пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки и большегруза в Курске.