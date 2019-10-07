Москва, , 23:46 — REGNUM Данные пяти тысяч учетных записей кредитных карт клиентов продал сотрудник Сбербанка одной из преступных групп в так называемом «теневом интернете». Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

В ходе проведённого расследования выяснилось, что злоумышленник является руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка, он имел доступ к базам данных и попытался похитить клиентскую информацию. Злоумышленник продавал данные преступным группам несколькими траншами.

В совокупности злоумышленником было продано пять тысяч учётных записей клиентов Уральского банка Сбербанка. Отмечается, что значительное количество этих данных являются устаревшими либо неактивными.

Руководство Сбербанка заверило, что в настоящее время все клиентские карты перевыпущены, угрозы для денежных средств клиентов нет. Службой безопасности Сбербанка совместно с правоохранительными органами были изъяты все украденные сведения, доказательства этого были зафиксированы.

Глава Сбербанка Герман Греф пояснил, что в целях минимизации человеческого фактора планируется «кардинально усилить» контроль доступа сотрудников к системам банка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за утечки данных в Сбербанке под угрозой оказались данные 200 клиентов. Причастный к утечке данных сотрудник был выявлен.

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