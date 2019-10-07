Ижевск, , 22:35 — REGNUM В Удмуртии по итогам девяти месяцев текущего года на 9,2% сократилось число убийств, 59 фактов против 65 за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике. В ведомстве уточнили, что раскрываемость таких преступлений в этом году составила 98,3%.

В то же время наблюдается рост на 12% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших: 28 фактов против 25 за девять месяцев 2018 года. Все указанные факты раскрыты.

Также отмечен рост числа изнасилований на 6,1% — 35 в 2019 году и 33 в 2018 году. Раскрыто 95,8% указанных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Ижевске произошло двойное убийство, жертвами стали отец и сын. Тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти были обнаружены днем 14 июня в одной из квартир на улице Холмогорова в Ижевске. При этом из квартиры пропали драгоценности на сумму более 6 млн рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 млн рублей.