Минск, , 22:48 — REGNUM Гражданин РФ задержан правоохранительными органами Белоруссии совместно с российской полицией в Минске по подозрению в распространении наркотиков. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

По данным МВД Белоруссии, оперативниками по противодействию наркоторговле был пресечён крупный канал контрабанды наркотических веществ из России в Белоруссию. Кроме того, была выявлена сеть распространения наркотиков на территории Белоруссии и России.

У задержанного по подозрению в наркоторговле было изъято восемь килограммов наркотиков, предназначавшихся для дальнейшего распространения на территории обоих государств. Сначала было обнаружено 20 грамм наркотиков, расфасованных для реализации в Минской области, затем была изъята основная часть наркотических веществ, общим весом восемь килограмм. Вторую часть оперативники обнаружили на территории Смоленска в результате совместной операции белорусских и российских правоохранительных органов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса Белоруссии о незаконном оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Санкции статьи предполагают наказание до 15 лет лишения свободы.

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