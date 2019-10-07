Астрахань, , 20:24 — REGNUM В Астрахани директор сетевого магазина техники обвиняется в присвоении вверенных денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Астраханской области

По версии следствия, 30-летний директор магазина в течение месяца переводил деньги со счёта фирмы на свою карту. Для этого он даже разработал специальную схему. Похищенные деньги — два миллиона рублей — он потратил в онлайн-казино.

Пропажу средств обнаружил менеджер того же магазина. Расследование уголовного дело завершено, его направили в прокуратуру для обвинительного заключения.