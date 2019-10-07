Астрахань, , 20:10 — REGNUM В Астрахани организована процессуальная проверка по факту гибели трёхлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Трагедия произошла в Ленинском районе на улице Ботвина 6 октября. Трёхлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Её мать в это время была дома, но занималась уборкой. Ребёнок залез на подоконник по стоявшей перед ним мебели.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки вынесут процессуальное решение.