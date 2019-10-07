Курган, , 19:50 — REGNUM Курганский городской суд рассмотрит уголовное дело по факту кражи дизельного топлива, принадлежащего ОАО «РЖД». В преступлении обвиняются шесть железнодорожников и ещё одно причастное лицо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральской транспортной прокуратуре.

Следствием установлено, что в Кургане шестеро железнодорожников в мае 2019 похитили более трёх тонн дизельного топлива из локомотивов, причинив ущерб ОАО «РЖД» на сумму более 120 тыс. рублей.

Обвинение утверждено в отношении семи лиц, которые по мнении следствия участвовали в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Шестеро из них являются сотрудниками ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.