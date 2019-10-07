Нижневартовск, Югра, , 19:10 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники ГИБДД сиренами прогнали медведя из города. Инцидент произошёл днём 6 октября, сообщает информационное агентство «ЮграPro».

«Хозяин тайги» появился на территории городской промышленной зоны. Вартовчане сигнализировали о разгуливающем по городу хищнике в полицию.

На место выехал наряд ГИБДД и выгнал медведя в сторону леса. Пострадавших нет, уточнили изданию в пресс-службе УМВД по ХМАО.

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